الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: غبار يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية بـ5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار غدًا الجمعة.

وأضافت الهيئة- عبر موقعها الرسمي- أن الرياح تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي لشبة انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».

وتابعت، أن الرياح ستكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «القصيم والرياض»، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسطة الموج، ومائجة على الجزء الشمالي.

بينما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية- غدًا- على معظم مناطق المملكة.

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