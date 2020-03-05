فريق طبي بـ«برج الشمال الطبي» ينهي معاناة مريضة مع الدمع المتواصل

تمكّن فريق طبي بمستشفى «برج الشمال الطبي» من إنهاء معاناة مريضة كانت تشتكي من دمع متواصل للعيون؛ نتيجة ارتخاء وانقلاب خارجي مزمن بالجفن.
واستطاع الفري الطبي، معالجة الحالة بتعديل انقلاب الجفن، وتصحيح مسار الدمع، وشد خارجي للجفن، بعملية مركبة وناجحة استغرقت قرابة الساعتين، فيما تمت متابعة الحالة، والتأكد من عودة الحركة، وانقطاع الدمع.
جدير بالذكر أن «صحة الحدود الشمالية» توجد به 10 مراكز طبية متخصصة، وهي (مركز للقلب، 3 مراكز للسكري، 3 مراكز للكلى، 3 مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوافر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير، والأورام، وغيرها. كما توجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.
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