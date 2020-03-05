أمانة الجوف تطبق الحد الأعلى للغرامات بشأن «إلقاء مخلفات» وسط حي سكني

أعلنت أمانة الجوف، اليوم الخميس، أنها اتخذت إجراءات نظامية تجاه مركبة ألقت بمخلفات البناء، وسط حي سكني وفي أماكن غير مخصصة لذلك.

وأكَّدت أمانة منطقة الجوف، تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء، مع حجز المركبة وتكليف المخالف برفع الأنقاض وتنظيف الموقع.

وأوضحت أمانة الجوف، أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، عقب رصد شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض والمخلفات بحي الزهور بمدينة سكاكا.

وقال وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري، إنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة النظافة؛ حيث كانت إحدى الشاحنات تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة، ووسط حي سكني في مخالفة صريحة للأنظمة؛ حيث تم حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها، وإلزامها بتنظيف الموقع وإزالة المخلفات.

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وأوضح وكيل الأمين للخدمات، أن الأمانة لن تتهاون بحق أي مخالف، موضحًا تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وداخل الأحياء.

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