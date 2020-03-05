«التعاونية» تتحول للربحية بالعام 2019 لتحسن العمليات التشغيلية

أظهرت البيانات المالية للشركة التعاونية للتأمين «التعاونية»، تحولها للربحية خلال عام 2019 على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات الشركة على «تداول» اليوم الخميس، بلغ صافي الربح 402.17 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة بـخسائر صافية قيمتها 213.34 مليون ريال في العام 2018.
وقالت «التعاونية» إن نتائج العمليات التشغيلية شهدت تحسناً مسجلة 192.4 مليون مقابل عجز في العام 2018 بلغ 455.2 مليون ريال بسبب الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الشركة لتحسين أداء المحفظة التأمينية.
وخلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، قفزت أرباح «التعاونية» بنسبة 293.4% قبل الزكاة إلى 225.54 مليون ريال، مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 57.33 مليون ريال.
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