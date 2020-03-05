«المستجدات الإقليمية» تتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره البريطاني

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة، بالرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، كما تبادل الوزيران وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري.

عقب الاستقبال، أقام وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية بريطانيا والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

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