الشورى يناقش تقرير الصحة ونظام المحاكم التجارية

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاؤه من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على مشروع النظام بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439 /1440، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439 /1440.

تصويت

سيصوت المجلس خلال جلسته التي يعقدها الثلاثاء القادم على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة السياحة حالياً) للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت على توصيات للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 /1440.

تنمية

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يناقش المجلس خلال جلسته التي يعقدها الأربعاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/17) وتاريخ 26 /2 /1437، المتعلق بخطة التنمية العاشرة المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

ويصوت كذلك على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439 /1440، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439 /1440 بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.