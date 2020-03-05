إغلاق 8 مطاعم ومحلات بالليث

أغلقت الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية في الليث 8 محلات وغرّمت عددا من المحلات الأخرى، وضبطت مخالفات تتعلق بالبناء وغرمت أصحابها. وشملت الجولات مدينة الليث ومكتب خدمات سعيا ومركز طفيل، حيث تم إغلاق 8 مطاعم ومحلات تعمل في مجال الأغذية، وذلك لوجود عدد من المخالفات الصحية والمتمثلة في تدني مستوى النظافة، وانتهاء صلاحية المواد الغذائية، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية. كما رصدت الجهات الرقابية مخالفات تتعلق بالبناء، مثل رمي مخلفات البناء بالمواقع العامة غير المخصصة لرميها.



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