السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تفتح باب التقديم على وظيفة داعية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالا/ونساء) بمختلف مناطق المملكة، أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الالكتروني عبر الرابط: ‏moia.gov.sa/career، ابتداءً من الأحد القادم.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد، وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات

// انتهى //

19:56ت م

0274



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسدعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالا/ونساء) بمختلف مناطق المملكة، أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الالكتروني عبر الرابط: ‏moia.gov.sa/career، ابتداءً من الأحد القادم.وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد، وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.// انتهى //19:56ت م0274

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