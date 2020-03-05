السعودية اليوم / تدريب مصري فرنسي بحري عابر بالبحر المتوسط



القاهرة 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذت القوات البحرية المرحلة الأولى من التدريب البحري العابر المصري الفرنسي في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" ومجموعتها القتالية إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويهدف التدريب إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.

ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر من خلال عدد من الأنشطة التدريبية، يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إخلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة وعمليات الاعتراض البحري للسفن المشبوهة.

وتأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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19:32ت م

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