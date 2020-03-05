السعودية اليوم / اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة التطرف العنيف بالأردن



عمّان 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات مؤتمر عمان السنوي الثاني لمكافحة التطرف العنيف تحت عنوان " الأمن الفكري" بمشاركة 27 دولة.

وأكد المشاركون في المؤتمر من خلال الجلسات الحوارية على ضرورة تكاملية الجهود في مكافحة التطرف لتشمل جميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وكل شرائح المجتمع المختلفة.

// انتهى //

19:32ت م

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