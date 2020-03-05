السعودية اليوم / وزير يمني يدعو المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه النازحين ببلاده



عدن 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة المأساة الإنسانية التي يتسبب بها انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية - بالاستجابة بصورة عاجلة لاحتياجات موجات النزوح الجديدة في محافظة مأرب القادمة من مدينة الحزم بالجوف ومديرية نهم بصنعاء وأطراف محافظة مأرب التي تشهد مواجهات.

وشدد "فتح" على ضرورة أن يكون العمل الإغاثي فاعلا ويوازي حجم النزوح الكبير والمتواصل، داعياً المنظمات الدولية والمحلية إلى إداناتها الصريحة لما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من استهداف للمدنيين.

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19:32ت م

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