السعودية اليوم / شرطة القصيم تقبض على متهم تورط بارتكاب جرائم إطلاق النار على مبنى السعودية اليوم



بريدة 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم إطلاق النار على مبنى عام، وإضرام النار في عددٍ من المركبات، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

// انتهى //

18:49ت م

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