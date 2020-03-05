السعودية اليوم / مكتب العمل في رفحاء ينفذ 218 جولة تفتيشية خلال شهر فبراير 2020



رفحاء 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذ مكتب العمل بمحافظة رفحاء التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، 218 جولة تفتيشية خلال شهر فبراير من العام الجاري 2020م، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها،بهدف زيادة نسبة التوطين وخلق فرص وظيفية للشباب بالمحلات التجارية وفقاً لمستهدفات الوزارة ورؤية 2030 التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل لتحقيق الاهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني،وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعا رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل رفحاء مشاري الشمري المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

// انتهى //

18:42ت م

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