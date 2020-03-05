

عرعر 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

تمكنت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس بضبط أحد الباعة المتجولين يقوم بنقل مواد غذائية بطريقةغير صحيحة وغير صحية حيث تم التحفظ على كافة المواد للتأكد من صلاحيتها والذي تبين بعد فحصها أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي .

وأشارت أمانة الحدود الشمالية أنه تم على الفور مصادرة كافة المواد الغذائية والتي تقدر بنحو 950 كيلو جراما لإتلافها حسبالطرق والأنظمة المتبعة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالف .

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن الأمانة وكافة البلديات التابعة لها تضع صحةوسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق كافة اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلقبصحة المواطن والمقيم.

// انتهى //

18:22ت م

0250





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية شرق عرعر تضبط وتتلف مواد غذائية غير صالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.