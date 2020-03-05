السعودية اليوم / تأجيل مهرجان "عبية" للجواد العربي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت اللجنة المنظّمة للمهرجان السعودي للجواد العربي تأجيل فعالية "عبية", وذلك في إطار الحد من التجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل المهرجان - الذي كان مقررا إقامته في الدرعية برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية الأربعاء 18 مارس 2020 لمدة عشرة أيام - إلى وقت لم يتحدد بعد، حيث كان من المقرر أن تضم البطولة الدولية للمهرجان السعودي للخيل العربية مشاركات عالمية بنسبة تفوق 25%، وأكثر من 450 خيلًا مشاركًا، وجوائز تفوق المليون ريال بهدف تحقيق طموحات عالية لإيجاد أهم تجمع دولي للخيل في المنطقة.

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18:20ت م

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