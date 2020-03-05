السعودية اليوم / ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 82 حالة



أمستردام 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في هولندا إلى 82 حالة.

وأشار تقرير للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي - بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم - إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع من 38 حالة إلى 82 حالة في الأيام الأخيرة.

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18:02ت م

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