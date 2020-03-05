السعودية اليوم / فرنسا تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ست وفيات



باريس 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مما يرفع الإجمالي لديها إلى ست وفيات.

وأضافت السلطات في بيان أن فرنسا سجلت أيضا 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصابا.

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18:01ت م

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