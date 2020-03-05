السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن الحالة الوبائية بالمغرب بخصوص تفشي فيروس كورونا عادية



الرباط 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن الحالة الوبائية الحالية بالمغرب بخصوص تفشي فيروس كورونا في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم.

وأوضح العثماني خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم أن المغرب مستعدة للتعامل مع أي تطور وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، كاشفًا أن التعاون جارٍ معها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ.

وطمأن المسؤول المغربي الرأي العام بالقول: إن بلاده محمية من تفشي المرض، ولم يتم لحد الآن تسجيل سوى إصابتين بهذا الداء، محذرًا وسائل الإعلام من الترويج للأخبار الزائفة التي تضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين وتخلق جوا من الذعر بلا سبب.

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17:59ت م

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