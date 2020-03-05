شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمطلق النار على مبنى عام بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم إطلاق النار على مبنى عام، وإضرام النار في عددٍ من المركبات، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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