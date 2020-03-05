- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. مغني الراب الأمريكي إيكون يؤدي مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مغني الراب الأمريكي إيكون يؤدي مناسك العمرة
وُلد في السنغال لأسرة مسلمة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أدى مغني الراب الأمريكي، إيكون Akon، مناسك العمرة، وانتشرت صورته أمام الكعبة المشرفة بسرعة شديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشوهد المغني إيكون المعروف بمساراته باللغات الإنجليزية وشهرته في مجال موسيقى الراب، 46 عامًا، وهو يؤدي مناسك العمرة، وهو ما فاجأ العديدين بشأن حقيقة ديانته.
ووُلد إيكون في السنغال لأسرة مسلمة، وبات الآن واحدًا من أشهر مغني الراب حول العالم، وهو كاتب ومنتج ورجل أعمال أمريكي، وكان مؤخرًا في جولة موسيقية في المملكة حيث اختتم حفله الأخير في الدمام برفقة تامر حسني، يوم 27 فبراير الماضي، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
وأعرب إيكون عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور السعودي معه، وفي مقابلته الأخيرة، قال إنه كان ينتظر زيارة المملكة منذ سنوات، وهو يخطط للعودة في أبريل من هذا العام مرة أخرى.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مغني الراب الأمريكي إيكون يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.