فيديو.. مغني الراب الأمريكي إيكون يؤدي مناسك العمرة

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أدى مغني الراب الأمريكي، إيكون Akon، مناسك العمرة، وانتشرت صورته أمام الكعبة المشرفة بسرعة شديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وشوهد المغني إيكون المعروف بمساراته باللغات الإنجليزية وشهرته في مجال موسيقى الراب، 46 عامًا، وهو يؤدي مناسك العمرة، وهو ما فاجأ العديدين بشأن حقيقة ديانته.

ووُلد إيكون في السنغال لأسرة مسلمة، وبات الآن واحدًا من أشهر مغني الراب حول العالم، وهو كاتب ومنتج ورجل أعمال أمريكي، وكان مؤخرًا في جولة موسيقية في المملكة حيث اختتم حفله الأخير في الدمام برفقة تامر حسني، يوم 27 فبراير الماضي، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وأعرب إيكون عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور السعودي معه، وفي مقابلته الأخيرة، قال إنه كان ينتظر زيارة المملكة منذ سنوات، وهو يخطط للعودة في أبريل من هذا العام مرة أخرى.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر