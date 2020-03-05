عبدالمجيد عبدالله يعتذر : أخطأت في الرد ولا أدعي الكمال

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

استجاب الفنان عبدالمجيد عبدالله، لنداءات متابعيه ومحبيه على تويتر وأعاد تفعيل حسابه الذي ألغاه قبل يومين مقدمًا اعتذاره للجميع.

وقال عبدالمجيد عبدالله : أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي فصدقًا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحبًا.

وتابع : أحبابي.. أنا لا أدعي الكمال، ولست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر:

وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ

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وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ

هي الحياةُ محطّات وأعبرها

كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ

وختم عبدالمجيد عبدالله بالقول : وأخيرًا أعترف أخطأت في الرد وأخطأت أكثر على مَن لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم.

وكان عبدالمجيد عبدالله أوقف حسابه في تويتر بتغريدة غريبة قال فيها : “مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا فالخمسين من عمري، طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل إنسان أرسل كلامًا جارحًا الله عالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”.

وأطلق المغردون عدة وسوم للمطالبة بعودة عبدالمجيد عبدالله فحقق لهم ما أرادوا.

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