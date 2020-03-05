، محاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
عقدت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ محاضرةً توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا.
وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الانتقال والوقاية"، واستهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى، يخدمون 1639 مستفيدًا ومستفيدة من فروع الإيواء بالرياض ومحافظة الدرعية، وبعض المهتمين بالصحة العامة من الكوادر الصحية والاجتماعية.
تطرّقت المحاضرة إلى توضيح أعراض الإصابة بالفيروس وأسبابه، وطرق انتقال المرض والوقاية منه، والإجراءات الوقائية الصحية لكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن أحدث الإحصائيات لانتشار المرض في دول العالم، والاطلاع على أبرز جهود المملكة للوقاية من المرض والحد من مخاطر وصوله.
صاحبت المحاضرة مجموعة من العروض المرئية، وتوزيع البروشورات التوعوية والإجابة عن استفسارات الحضور.
يذكر أن الدار نظمت هذه المحاضرة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، لتوعية وتثقيف الكادر العامل داخل الفروع الإيوائية بهذا النوع من الفيروسات، للاستفادة ونقل التجربة وتطبيقها داخل تلك الفروع.
فيروس كورونا الجديد
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 06:16 PM
استهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوىمحاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض
عقدت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ محاضرةً توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا.
وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الانتقال والوقاية"، واستهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى، يخدمون 1639 مستفيدًا ومستفيدة من فروع الإيواء بالرياض ومحافظة الدرعية، وبعض المهتمين بالصحة العامة من الكوادر الصحية والاجتماعية.
تطرّقت المحاضرة إلى توضيح أعراض الإصابة بالفيروس وأسبابه، وطرق انتقال المرض والوقاية منه، والإجراءات الوقائية الصحية لكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن أحدث الإحصائيات لانتشار المرض في دول العالم، والاطلاع على أبرز جهود المملكة للوقاية من المرض والحد من مخاطر وصوله.
صاحبت المحاضرة مجموعة من العروض المرئية، وتوزيع البروشورات التوعوية والإجابة عن استفسارات الحضور.
يذكر أن الدار نظمت هذه المحاضرة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، لتوعية وتثقيف الكادر العامل داخل الفروع الإيوائية بهذا النوع من الفيروسات، للاستفادة ونقل التجربة وتطبيقها داخل تلك الفروع.
، محاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.