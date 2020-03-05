محمد بن مسعود - الدمام - قرار بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 01 / 01 / 1442 هـ؛ الموافق 20/ 8/ 2020م.
ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين بالاطلاع على ما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
06:11 PM
بدءاً من شهر المحرم القادم
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 01 / 01 / 1442 هـ؛ الموافق 20/ 8/ 2020م.
ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين بالاطلاع على ما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.
، قرار بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ،
المصدر : الخليج 365
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