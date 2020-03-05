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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.
يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.
مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-05
كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.
يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:24 PM
كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.
يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.
، مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني" ،
المصدر : الخليج 365
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