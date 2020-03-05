، مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.

يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.