السعودية | مستشار الأمن الوطني يجتمع مع وزير خارجية بريطانيا

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

اجتمع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، مع معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، وأبرز مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين بياري، ومعالي المستشار في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير مركز الأمن الوطني اللواء المهندس ركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية سلطان بن فهد الخزيم.

كما حضره من الجانب البريطاني، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية ستيفاني القاق، ونائب السفير ريتشارد اوبنهايم، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع روجر هوتون، وسفير الأمن السيبراني الدكتور هنري بيرسون، ومستشار السفير السياسي انتوني مونك، والمستشار الخاص لمعالي الوزير شارلوت بيث آرميترونج، والمستشارة السياسية كاثرين أونيل، والسكرتيرة الخاصة لمعالي الوزير شينا بولبل، ومستشارة السياسة الداخلية نصرة أشرف، ونائب الملحق العسكري المقدم تشارلي فولر.

