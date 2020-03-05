شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع مبعوث رئيس جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المستشار السياسي المبعوث الخاص لفخامة رئيس جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.