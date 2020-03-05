شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسير 11 شاحنة إغاثية إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 27 فبراير 2020م إلى 4 مارس 2020م تحمل على متنها 2,298 سلة غذائية تزن 255 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظتي مأرب وحجة. وتأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يسير 11 شاحنة إغاثية إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.