5 أمور عليك اتباعها لتطبيق الحجر المنزلي

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

الحجر الصحي المنزلي هو أحد الإجراءات التي يجب اللجوء عليها عند الشك في وجود أي من أعراض فيروس كورونا الجديد قبل الاتصال بالجهات المسؤولة التي تتولى عملية فحص فيروس كورونا الجديد.

البقاء في المنزل

عند ظهور الأعراض، الخطوة الأولى هي البقاء في المنزل، والابتعاد عن الذهاب للعمل أو المدرسة أو الأماكن العامة، كما عليك عدم استقبال أي زوار والتوقف عن مخالطة الآخرين.

الاتصال بالجهات المختصة

الخطوة الثانية تتمثل بالاتصال بالجهات المختصة، مثل المستشفى أو العيادات، للحصول على النصائح التي تناسب الأعراض التي يعاني منها الشخص ولا يجب على الشخص التوجه فورًا للعيادات والمراكز الصحية، قبل التواصل هاتفيًا.

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العزل الاختياري

ينصح الخبراء في هذه الحالة، بعزل الشخص لنفسه عن العامة، وفي حال السكن برفقة أشخاص آخرين، فعلى الشخص الانعزال في غرفة بتهوية جيدة، وإغلاق بابها طول فترة الانعزال.

كما يجب على من تظهر عليه الأعراض استخدام الحمام عند انتهاء الآخرين من استخدامه فقط، وعدم مشاركة المنشفة مع الآخرين.

التخلص من النفايات

الخطوة الرابعة هي الاهتمام بعملية التخلص من النفايات، واستخدام كيسين للنفايات بدلًا عن كيس واحد، عند التخلص منها.

استلام الطعام

وعند التسوق أو طلب وجبات الطعام، فيجب فعل ذلك باستخدام التطبيقات الإلكترونية، أو خلال الهاتف، كما يجب على من يقوم بالتوصيل ترك المشتريات أو وجبات الطعام على عتبة باب المنزل.

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