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عبدالله بن بندر يزور كلية القيادة والأركان
تفقد غرفة المعلومات والمراقبة الأمنية والمبنى السكني
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني أمس الأربعاء بزيارة لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري ونائب رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء ركن منصور العيسى، وسمو رئيس هيئة التعليم والتدريب اللواء ركن نايف بن ماجد آل سعود، قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن الدكتور عبدالهادي الشهري.
وقدم قائد الكلية لمحة عن مسيرة الكلية حتى الآن وما تحتويه من مرافق تعليمية وتجهيزات متطورة، وشراكاتها العلمية مع عدد من الجامعات وخططها المستقبلية.
عقب ذلك تجول وزير الحرس الوطني في مرافق الكلية شملت القاعات والفصول الدراسية ومكتبة الكلية والمسرح، واطلع سموه على ما تحتويه من تقنيات معلوماتية حديثة، بعد ذلك استمع سمو الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن قاعات التدريب العملي “المشبهات” وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة فيما يتعلق بتطوير العلم والمعرفة للدراسين بالكلية، كما شاهد سموه قاعات التحكم والسيطرة والعمليات.
وفي ختام زيارته اطلع الأمير عبدالله بن بندر على غرفة المعلومات والمراقبة الأمنية والمبنى السكني للكلية.
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