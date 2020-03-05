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البحرين تمدد تعليق الدراسة حتى نهاية مارس

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2020-03-05

البحرين تمدد تعليق الدراسة حتى نهاية مارس

عودة الكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من مارس القادم 2020م.

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وقالت الوزارة إن ذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة عن السماح للكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالعودة إلى العمل من يوم الأحد القادم، وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف العام الدراسي والحد من آثار التعطيل المؤقت للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

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