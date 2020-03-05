شكرا لقرائتكم مشهد نادر.. خلو صحن المطاف من الزائرين والمعتمرين لإجراء التعقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-05 مشهد نادر.. خلو صحن المطاف من الزائرين والمعتمرين لإجراء التعقيم ضمن إجراءات احترازية اتخذتها المملكة لمنع انتشار كورونا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements تم إخلاء صحن المطاف بالحرم المكي مؤقتًا اليوم الخميس من الزائرين والمعتمرين لإجراء عمليات التعقيم بعد قرار تعليق العمرة الداخلية. وأظهر مقطع فيديو متداول خلو صحن المطاف إلا من بعض رجال الأمن في تطبيق فوري وعاجل لقرار وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين في الداخل ضمن إجراءات احترازية اتخذتها المملكة لمنع انتشار كورونا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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