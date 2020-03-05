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الشيخ المطلق يروي قصصًا محزنة للعضل.. خمسينية عضلها والدها !
أكد أنه من كبار الذنوب وتم تجريمه بقرار هيئة كبار العلماء
متابعات الخليج 365 - الرياض
روى المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عددًا من قصص العضل التي مرت عليه ولا تزال، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الحالات يتم عضل المرأة من قبل أبنائها.
وقال الشيخ المطلق إنه من الشائع أنه إذا ماتت زوجة الرجل حتى لو كان في التسعين من عمره، ينصح البعض بالزواج أما إذا مات عن المرأة زوجها فترى الكل يرفض زواجها مرة أخرى حتى لو كانت في مقتبل العمر.
وأشار إلى أن العضل حرام وكبيرة من كبائر الأمور، مشيرًا إلى أن منع الأم من الزواج بعد وفاة الزوج هو من باب عقوق الوالدين.
وكشف الشيخ المطلق عن واقعة تعرضت فيها امرأة إلى العضل وهي في سن 53 عامًا، وكانت ترغب في الزواج لكن والدها منعها، موضحًا أنه بعد تدخل البعض لدى الوالد وافق في النهاية.
ولفت الشيخ المطلق إلى أن العضل مُحرّم وممنوع وفقًا لما أكده قرار هيئة كبار العلماء قبل عدة سنوات، ومع ذلك يمارسه البعض ضد المرأة، مشيرًا إلى أن النساء يخجلن من اللجوء إلى القضاء ويشتكين أبناءهن أو آباءهن.
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