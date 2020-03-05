شكرا لقرائتكم خبر

فريق من "موهبة" يعمل على تدريبيهم قبل مغادرتهم إلى مدينة آنهايم بالولايات المتحدة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

يخضع 20 طالبا وطالبة سعوديين لبرنامج تأهيلي وورش عمل تدريبية تنفذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم لتأهيلهم لخوض أهم مسابقة علمية وعالمية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF، في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل، والمنافسة على جوائزه من بين 2000 طالب وطالبة يمثلون 90 دولة.

ويعمل الطلاب والطالبات حاليا على تطوير مشاريعهم وأبحاثهم العلمية، وفق ملاحظات لجنة التحكيم واللجنة العلمية خلال الورشة التدريبية التي أقيمت أمس لهم في معرض مشكاة التفاعلي، لتأهيلهم وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم، على أيدي أكاديميين متخصصين، بجانب عقد مقابلات فردية مع أعضاء اللجنة العلمية، ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم الدعم العلمي، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، للمنافسة على جوائز معرض ريجينيرن (Regeneron ISEF) للعلوم والهندسة الدولي، إيسيف 2020، وتمثيل المملكة بشكل مشرف.

وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض آيسيف 2020 بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، والذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.

Advertisements

وتم ترشيح 14 طالبة و6 طلاب لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة، يمثلون إدارات التعليم في كل من الشرقية والرياض ومكة المكرمة وجدة وحائل، وتضم قائمة الطالبات كلا من ود السعدون وديمة الملحم وأسيل بخاري وشوق مدني ولمى جراد من ثانوية مدارس الجامعة بالخبر، ونوران عالم من الثانوية الـ10 بمكة المكرمة، ونورة العمري من ثانوية مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر، ومنيرة البراهيم من ثانوية التربية الإسلامية الأهلية، ورنيم المنصوري من ثانوية مدارس الحصان النموذجية الأهلية بالدمام، وموضي المرزوقي ثانوية الرياض، وثراء الدباغ من ثانوية الموهوبات، ورند الدوسري من الثانوية الثانية بالظهران، ولانا العباسي من الثانوية الـ18 بجدة، وليان الهمشي من الثانوية الأولى بحائل، وتشمل قائمة الطلاب يوسف الربيعة من ثانوية منارات الرياض الأهلية، وإبراهيم الدليجان من ثانوية المنارات الأهلية بالخبر، والطالب عبدالله السنان من ثانوية الظهران الأهلية، وراكان الرميان ثانوية الفيصل، ويوسف بكر الصديق التويجري من ثانوية الرياض الأهلية.

ويمثل المملكة في إيسيف 2020 بجانب الطلاب والطالبات عدد من منسوبي وزارة التعليم و"موهبة" وعدد من المحكمين وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى أولياء أمور الطالبات.

ويسعى أبناء المملكة إلى تكرار الإنجازات الوطنية والحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققوها خلال مشاركاتهم في هذه المسابقة العريقة، حيث بلغت إنجازات المملكة في هذه المسابقة منذ بدأت المشاركة فيها من 2009 إلى 2019 48 جائزة كبرى و27 جائزة خاصة.

كما قدمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، خلال مشاركتها بهذه المسابقة 79 جائزة خاصة، منحت لمشاريع في ‏مجالات الثورة الصناعية الرابعة.