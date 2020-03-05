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قرّر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تأجيل جمعيته العمومية المقررة في الـ8 من مارس الجاري، وحفل "جوائزه السنوي" في اليوم الذي يليه "9 مارس" بالقاهرة؛ تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها جميع الدول العربية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما تتخذه أيضًا الجهات المعنية والاتحادات النوعية من إجراءات وقائية.
وقدم الاتحاد اعتذاره لجميع المدعوين لحفله، على أن يقر موعده الجديد لاحقًا ضمن برمجة المواعيد والمناسبات الرياضية العربية.الاتحاد العربي للثقافة الرياضية
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 05:55 PM
وحفل "جوائزه السنوي" بالقاهرة
قرّر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تأجيل جمعيته العمومية المقررة في الـ8 من مارس الجاري، وحفل "جوائزه السنوي" في اليوم الذي يليه "9 مارس" بالقاهرة؛ تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها جميع الدول العربية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما تتخذه أيضًا الجهات المعنية والاتحادات النوعية من إجراءات وقائية.
وقدم الاتحاد اعتذاره لجميع المدعوين لحفله، على أن يقر موعده الجديد لاحقًا ضمن برمجة المواعيد والمناسبات الرياضية العربية.
، تأجيل اجتماع "عمومية" الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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