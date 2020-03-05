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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المستشار السياسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.وزير الخارجية
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 05:53 PM
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المستشار السياسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.
، وزير الخارجية يستقبل المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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