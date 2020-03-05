محمد بن مسعود - الدمام - ألغت حكماً سابقاً يمنع إجراءه أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس) حكمًا؛ يقضي بأن بمقدور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان. ويلغي هذا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بمنع التحقيق لأن فرص نجاحه ضئيلة ولن يخدم مصالح العدالة، وفقاً لـ"رويترز". ويمهد الحكم الجديد الطريق لـ"بنسودا" للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتكبتها حركة طالبان والقوات الأفغانية وقوات الجيش والمخابرات الأمريكية خلال الصراع. والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وترفض سلطتها، لكن أفغانستان عضو بها. المحكمة الجنائية الدولية 05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 05:57 PM Advertisements ألغت حكماً سابقاً يمنع إجراءه بأمر "الجنائية الدولية": التحقيق في اتهامات بجرائم حرب لـ"طالبان" وأمريكا في أفغانستان بأمر "الجنائية الدولية": التحقيق في اتهامات بجرائم حرب لـ"طالبان" وأمريكا في أفغانستان أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس) حكمًا؛ يقضي بأن بمقدور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان. ويلغي هذا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بمنع التحقيق لأن فرص نجاحه ضئيلة ولن يخدم مصالح العدالة، وفقاً لـ"رويترز". ويمهد الحكم الجديد الطريق لـ"بنسودا" للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتكبتها حركة طالبان والقوات الأفغانية وقوات الجيش والمخابرات الأمريكية خلال الصراع. والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وترفض سلطتها، لكن أفغانستان عضو بها. الكلمات المفتاحية ، بأمر "الجنائية الدولية": التحقيق في اتهامات بجرائم حرب لـ"طالبان" وأمريكا في أفغانستان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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