، توابع "كورونا"... "أبل" تطلق تحذيرًا عاجلاً لكل مستخدمي "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة "أبل" الأمريكية تحذيرًا عاجلاً إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون"، فيما وصف بأنه أحد التأثيرات والتوابع السلبية لتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "أبل" أطلقت تحذيرًا لمستخدمي هواتف "آيفون"، من أن المتاجر تعاني من نقص شديد في قطع الغيار والهواتف الذكية.

وأوضحت "أبل" أن ذلك النقص قد يعطل أو يؤخر عمليات استبدال كافة طرازات وأنواع "آيفون".

وأرجعت الشركة الأمريكية ذلك النقص إلى قصور في عمليات تجميع الهواتف الذكية وتصنيع قطع الغيار في مصانعها بالصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت "أبل" إن تلك التأخيرات قد تستمر لأسابيع وربما شهور.

ونقل الموقع التقني عن متاجر عديدة تابعة لأبل تأكيدها أن الشركة أبلغتهم أن عمليات الاستبدال ستكون "متوقفة" أو بمبلغ مرتفع للغاية، لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع تقريبًا.

ورفضت شركة "أبل" رسميًا التعليق على تلك التقارير، في حين رفضت مصادر من داخل الشركة نفي التقارير.

أبل فيروس كورونا الجديد

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