شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًأ.. المملكة تعلن سعودة 9 أنشطة ومهن جديدة متصلة بالبيع والشراء وانتزاعها من سيطرة الوافدين (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارًا من 01 / 01 / 1442 هـ؛ 20 / 8 / 2020 م.

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رسميًأ.. سعودة 9 أنشطة ومهن جديدة في المملكة وانتزاعها من سيطرة الوافدين (تعرف عليها)



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ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور و الزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة.

وأكدت على أن القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ، وعدم الإخلال بشروطه .