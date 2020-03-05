شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أمريكية تحلق فوق الأراضي اليمنية وتلقي بمنشورات مفاجئة.. شاهد ماذا طلبت من السكان؟ (3 صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت طائرات، يعتقد أنها أميركية، في الساعات الأولى من فجر الخميس، منشورات على السكان في مناطق يكلا بمديرية قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن، تحثهم على الإدلاء بمعلومات عن قيادات تنظيم القاعدة، مقابل الحصول على مكافآت مالية مجزية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن شهود عيان، قولهم، إن ‎مروحيات أباتشي أميركية وطائرات درونز، حلقت بشكل كثيف فوق منطقة يكلا في قيفة وألقت المنشورات المذكورة.

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طائرات أمريكية تحلق فوق الأراضي اليمنية وتلقي بمنشورات مفاجئة.. شاهد ماذا طلبت من السكان؟ (3 صور)



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وتضمنت المنشورات الملقاة في يكلا أسماء وصور قادة في التنظيم من المطلوبين وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، بالإضافة إلى أرقام هواتف للتواصل.

وعرضت المنشورات مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشخصيات المذكورة.

وتضمنت المنشورات عبارات مثل "تخلص من فوضى القاعدة وأمن مستقبلك. قدم معلومات"، و"لا تسمح للقاعدة بتعريض إخوانك للخطر. احم نفسك وعائلتك وقبيلتك" و"القاعدة لا تستطيع حماية قادتها، فكيف ستستطيع حمايتك؟".

وهذا أول ظهور لمروحيات في أجواء المنطقة منذ العملية العسكرية الأميركية، قبل أكثر من 3 سنوات، والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى من النساء والأطفال، وبالمقابل اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بمقتل وإصابة عدد من عناصر مشاة البحرية الأميركية (المارينز) وتدمير إحدى المروحيات المشاركة في الهجوم.

وتعد يكلا أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة، وسبق أن استهدفتها الطائرات الأميركية بعدة غارات في أوقات سابقة.

واعترف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نهاية فبراير/شباط بمقتل زعيمه قاسم الريمي، ومبايعة خالد سعيد باطرفي خلفا له.