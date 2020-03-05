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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت تسجيل 3 حالات جديدة في أراضي المملكة.



وكانت السعودية أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، كان مرافقا للحالة التي أُعلن عنها الإثنين.

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عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في المملكة.. ووزارة الصحة السعودية تصدر بيانًا هـــامًا للمواطنين والمقيمين

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وقالت وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت الحالة الثانية المصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران عبر البحرين "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران"

وأشارت الصحة السعودية إلى أن الحالة الثانية كانت مرافقة للحالة الأولى، ولفتت إلى أنها معزولة في المستشفى وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة وفق الإجراءات الصحية المتبعة في البلاد.

وكانت قد أعلنت المملكة عن أول حالة مصابة بالفيروس، الإثنين، لمواطن قادم من إيران عبر البحرين وأشارت إلى أنه لم يُفصح عن أنه كان في إيران عند المنفذ السعودي.