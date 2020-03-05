الصحة السعودية تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في المملكة

أكدت السلطات السعودية اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 5 اصابات بعد تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في أراضي المملكة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات به في البلاد إلى 5.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد (COVID-2019)، موضحة أن الزوج كان قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى (أي تؤكد الإصابة) لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا.

Advertisements

وشددت الوزارة على أن العدد الإجمالي للمصابين بالنوع الجديد لفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 5 حالات، لافتة إلى أن "جميعها كان مصدر العدوى من إيران"، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن رصد هذه الحالات يأتي "نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية"، مضيفة أن "الحالات معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

كما جرى، حسب البيان، "حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص".

وقالت وزارة الصحة إنها "أهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورا بالتواصل مع مركز تواصل الصحة 937 حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى"، كما أكدت أن "الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس".