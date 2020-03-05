︎ . أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بالمملكة.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس “كورونا الجديد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.