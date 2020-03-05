سقوط عصابة الـ7 في قبضة شرطة الرياض.. تخصصت بتزوير الوثائق الرسمية

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، عن ضبط تشكيل عصابي تخصص بتزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن إلقاء القبض على التشكيل العصابي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن التشكيل مكون من سبعة أشخاص «وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر».
وبين المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن التشكيل العصابي امتهن تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة.
وتم ضبط التشكيل العصابي، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، في منزلٍ اتخذوه وكرًا لأعمالهم غير المشروعة.
وتم العُثور بحوزة التشكيل العصابي على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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