تعافي مواطنة سعودية من كورونا.. ووزارة الصحة البحرينية تؤكد

كشفت معلومات رسمية، اليوم الخميس، عن تعافي مواطنة سعودية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن المواطنة تم إخراجها من مركز العزل والعلاج.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أن المواطنة السعودية لم تكن الحالة الوحيدة التي تعافت، بل هناك حالتان أخرتان (بحريني، وبحرينية).

ووفق الوزارة، تم إخراج الجميع من مركز العزل بعد تلقيهم العلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبينت الوزارة أن الفحوصات المختبرية عززت إخراج الحالات الثلاث، بعدما أكدت خلوهم من الفيروس، مع متابعة حالاتهم لاحقًا.

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