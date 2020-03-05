«الحصينۑ» ينبه بعدم الكشتة بعدة مناطق.. غدًا الجمعة

توقع الفلكي وعضو لجنة (تسميات) السعودية، عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح وفرصة لتشكل عاصفة ترابية على تبوك والجوف والشمالية وحائل وشمال المدينة وشمال وغرب القصيم، غدًا الجمعة.
وحذر الحصيني، قائدي المركبات وأهل الحلال والمخيمات، من تثبيت الخيام ومن لديه مناسبة يحتاط لذلك في المناطق السابق ذكرها.
كما توقع الحصيني، أن تكون هناك رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشقراء وساجر وعفيف ووادي الدواسر وسدير والزلفي وما حولها.
ونصح الحصيني، بعدم الرحلات البرية (الكشتة) يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون جيدة في الرياض العاصمة وجنوبها والشرقية وما بينها.
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