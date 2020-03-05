الأرصاد عن «طقس الربيع»: حرارة أعلى من المعدلات على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، توقعاتها لأجواء فصل الربيع على المملكة. وذكرت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، أن أهم الحالات الجوية المتوقعة خلال أشهر الربيع، تتضمن ارتفاع الحرارة السطحية أعلى من المعدل على جميع أرجاء المملكة بمقدار نصف درجة إلى درجة ونصف مئوية باتجاه وسط وجنوب المملكة، ويلاحظ الارتفاع الأعلى على وسط المملكة وجنوبها بوجه عام.

أما توقعات معدل الأمطار على المملكة، ففي شهر مارس متوقع هطول أمطار أعلى من المعدل على شمال غرب المملكة، وحول المعدل على معظم أنحائها.

أما في شهر أبريل، فمتوقع هطول أمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وفي شهر مايو، متوقع هطول أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكرار العواصف الرملية والغبارية، التي تتركز على شرق المملكة ووسطها، وتمتد حتى أجزاء من المنطقة الجنوبية.

كما توقعت الهيئة تكرار العواصف الغبارية الرملية خلال فصل الربيع، خاصةً على شرق المملكة ووسطها وتمتد إلى بعض الأجزاء من المنطقة الجنوبية.

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