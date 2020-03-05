الملك يستعرض قضايا إقليمية ودولية مع وزير خارجية بريطانيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

برئاسة الملك سلمان.. «الوزراء» يستعرض إجراءات مكافحة كورونا.. ويشيد بقرارات دمج وتعديل بعض الهيئات والوزارات

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق «كأس السعودية»