القوات الجوية تحتفي بتخريج أول دفعة من فنيي صيانة الطائرات

احتفلت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الخميس، بتخريج أول دفعة من فنيي صيانة الطائرات في تخصصي الميكانيكا والإلكترونيات، الذين تم تدريبهم بالمملكة؛ وذلك تحت رعاية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.

وكان في استقبال قائد القوات الجوية الملكية، لدى وصوله إلى الاحتفال الذي أقيم بمقر شركة بي آي إيه سيستمز السعودية للتطوير والتدريب؛ الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وتجول الفريق الركن تركي بن بندر بمقر الأكاديمية التي اشتملت على ورش العمل والأجهزة التشبيهية، وبعد ذلك توجه إلى مقر الحفل؛ حيث عزف السلام الملكي وتليت آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للشركة كلمةً رحَّب فيها بقائد القوات الجوية، معربًا عن اعتزاز الشركة بتأهيل سواعد بانية وأجيال مؤهلة صنعت حاضر الوطن وستصنع مستقبله الواعد.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة، الذي أثمر اليوم بتخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني، التي تعرف دوليًّا بشهادة (ستي آند جلز) المستوى الثالث.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن هذه الجهود إيمان من الشركة بأهمية التكامل في متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وبعد ذلك ألقى الخريجون كلمةً أعربوا فيها عن سعادتهم؛ لكونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية.

وعقب ذلك، تم تكريم الطلاب المتفوقين من المتدربين من المعهد، وفي ختام الحفل قدم المدير التنفيذي درعًا تذكارية لقائد القوات الجوية الملكية السعودية.

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