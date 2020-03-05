سفير الصين بالرياض: السعودية قادرة على هزيمة فيروس كورونا

أعرب سفير الصين لدى السعودية تشن وي، أن المملكة قادرة على احتواء فيروس كورونا المستجد؛ وذلك عقب تسجيل حالتين مؤكدتين. وقال السفير الصيني، عبر حسابه بتويتر: «لدي ثقة بقدرة المملكة العربية السعودية على احتواء فيروس كورونا الجديد»، مرجعًا ذلك إلى أن «الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة السعودية، حاسمة وعملية».

وأضاف السفير الصيني أن الشعب السعودي يتميز بالإيجابية والعقلانية والاستجابة للتوعية الصحية، قائلًا: «ندعو الله أن يجعل هذا البلد والشعب الطيب الصديق آمنًا دائمًا».

وكان السفير الصيني أكد في وقت سابق، أن المساعدات المقدمة من المملكة لبلاده، ستؤدي دورًا مهمًّا في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي لمكافحة كورونا، كما أنها تشكل دعمًا معنويًّا للشعب الصيني.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقع 6 عقود مشتركة مع عدد من الشركات العالمية لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

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