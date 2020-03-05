تخصصي الملك خالد للعيون يفوز بـ3 جوائز.. والراجحي «الأكثر تأثيرًا»

فاز مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بثلاث جوائز للتميز، كما فاز الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بجائزة القائد الأكثر تأثيرًا في تجربة المريض «إحسان» التي أطلقتها وزارة الصحة، وسلم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، جوائزها، بمقر الوزارة.

وتفصيلًا، حصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على جائزة «أفضل مشروع تحسين» لتطويره وتنظيمه الرحلة العلاجية لمرضى الطوارئ إلكترونيًا، كما حصل المستشفى على جائزة «أعلى تقييم لبرنامج قياس تجربة المريض»، وذلك لتحقيقه أعلى معدل رضى في الرحلة العلاجية لجراحات اليوم الواحد.

وجاء فوز الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي؛ نتيجة لدوره القيادي ودعمه المستمر لتحسين تجربة المريض ومبادراته المستمرة للرفع من مستوى الرضا للمرضى والمراجعين، وذلك من خلال التزامه المتواصل بتنفيذ وقيادة الجولات الميدانية داخل المستشفى والذي أثمر عن العديد من المشاريع التحسينية والتي كان لها أثر إيجابي ومتميز في تحسين تجربة المريض، لا سيما «تقليل نسبة الانتظار في الصيدلية».

وتم خدمة (95%) من المرضى في أقل من 20 دقيقة، و(50%) من المرضى تم خدمتهم في أقل من (5) دقائق عام 2019، كذلك تم تقليص نسبة الانتظار في الطوارئ حيث تم تطبيق العديد من التقنيات الإلكترونية ومراجعة وتحسين الإجراءات ونتج عن ذلك خدمة (77%) من المرضى من ذوي الحالات الطارئة والعاجلة في أقل من أربع ساعات لعام 2019، علمًا بأن مستهدف وزارة الصحة هو خدمة 75%، ونتيجة لهذه الجهود والخدمات والمشاريع التحسينية حصل المستشفى على تقييم إيجابي متصاعد من قبل المرضى وذلك من خلال برنامج قياس تجربة المريض التابع لوزارة الصحة.

وفاز المستشفى بجائزة أفضل مشروع تحسين؛ وذلك لقيامة بتطوير وتنظيم الرحلة العلاجية لمرضى الطوارئ إلكترونيًا، وبين الدكتور صالح العثيمين رئيس قسم العيادات الشامل أنه تم تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2019م ونتج عنه زيادة في نسبة رضى المرضى من خلال برنامج قياس تجربة المريض التابع لوزارة الصحة، فقد ارتفع معدل الرضى من (74)% في النصف الأول من عام 2019م، إلى (80.98%) مع نهاية شهر فبراير لعام 2020م.

Advertisements

وكان من ثمار هذه المشاريع التطويرية لتحسين تجربة المريضة حصول المستشفى على جائزة أعلى تقييم لبرنامج قياس تجربة المريض في الرحلة العلاجية لجراحات اليوم الواحد، وبين الأستاذ على الشهري مدير التمريض بوحدة الإقامة القصيرة، أن حصول المستشفى على أعلى تقييم يأتي لتكامل الخدمات المقدمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية التي ساهمت في رفع مستوى كفاءة الخدمات واختصار الوقت.

وأكد الشهري أن جائزة أعلى تقييم لبرنامج قياس تجربة المريض شملت جميع التجمعات الصحية، والمستشفيات، والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى المملكة.

وحصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عام 2016 على المستوى السابع (أعلى مستوى) من اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية “HIMSS” كأول مستشفى في الشرق الأوسط والتاسع خارج الولايات المتحدة، وحصل عام 2020م على إعادة الاعتماد في النسخة المحدثة في كافة قطاعات الخدمات الطبية، إضافة إلى تطبيق المستشفى معايير اللجنة الدولية المشتركة ( ( JCIمنذ عام 1983م.

وكان المستشفى من أوائل المنشآت الصحية في الشرق الأوسط حصل على ( ( JCIبعد اعتمادها دوليًا في عام 2001م، وكرّم لحصوله على الاعتماد «6» مرات على التوالي، وحصل المستشفى على تكريم وزارة الصحة وذلك لتحقيقه نسبة تجاوزت (97%) من حيث التزامه بمعايير متطلبات السلامة الأساسية الـ«ESR» التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحة (سباهي) على مستوى المملكة.